Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе сократились на 3,5%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе перевезли 26,1 млн т грузов, или 96,5% к январю 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 9,2 млрд тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,8 млн человек, или 78,8% к январю 2020 года. Пассажирооборот составил 1280 млн пассажиро-километров, или 61,6% к соответствующему периоду 2020-го.-0-