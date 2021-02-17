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17 февраля 2021, 16:56

Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе сократились на 3,5%

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе перевезли 26,1 млн т грузов, или 96,5% к январю 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 9,2 млрд тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,8 млн человек, или 78,8% к январю 2020 года. Пассажирооборот составил 1280 млн пассажиро-километров, или 61,6% к соответствующему периоду 2020-го.-0-

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