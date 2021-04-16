Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в первом квартале сократились на 5,8%

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в первом квартале перевезли 84,6 млн т грузов, или 94,2% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 28,8 млрд тонно-километров, или 99% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 389,6 млн человек, или 81,9% к январю-марту 2020 года. Пассажирооборот составил 4142 млн пассажиро-километров, или 71,7% к соответствующему периоду 2020-го.-0-