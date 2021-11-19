ГТК: cоглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб повысит безопасность поставок товаров

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок повысит безопасность поставок товаров и снизит риски нарушения законодательства для добросовестных перевозчиков. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

"Это большой плюс в ведении внешнеэкономической деятельности. Товары будут следовать быстрее, без остановок на внутренних границах, поэтому в целом для бизнеса это шаг вперед. До 1 декабря 2021 года планируется проведение внутригосударственных процедур в пяти странах, и главы государств в декабре подпишут соглашение", - отметил председатель комитета.

По его информации, в течение полугода соглашение вступит в силу. "На первом этапе будут выработаны все механизмы взаимодействия национальных операторов. В дальнейшем эта процедура станет основной при контроле транзита грузов по территории ЕАЭС", - добавил Владимир Орловский.-0-