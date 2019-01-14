ГТК: эффективность инспекционно-досмотровых комплексов составляет Br45 на Br1 затрат

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая целесообразность использования белорусской таможней инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в 2018 году составила Br45 на Br1, затраченный на их эксплуатацию, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Применение ИДК позволяет сократить время, необходимое для таможенного контроля, тем самым увеличивая пропускную способность пунктов пропуска.

Таможенный контроль автомобиля с применением ИДК занимает в среднем не более 10 минут, в то время как физический досмотр грузового автопоезда длится до четырех часов. В одну рабочую смену с использованием комплекса можно проверить от 40 до 60 автомобилей.-0-