ГТК: эффективность инспекционно-досмотровых комплексов в январе-августе составила Br74 на Br1 затрат

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность использования таможней инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) за восемь месяцев 2019 года составила Br74 дохода на Br1 затрат, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"За январь-август таможенные органы Беларуси выявили около 1 290 нарушений таможенного законодательства с применением инспекционно-досмотровых комплексов. Экономическая целесообразность эксплуатации подобных технических средств таможенного контроля составила Br74 дохода на Br1 затрат", - отметили в ГТК.
Сегодня таможенные органы используют 11 инспекционно-досмотровых комплексов: 6 мобильных, 4 стационарных и один железнодорожный.
ИДК - альтернатива таможенному досмотру с полной выгрузкой товара, который может занимать до четырех часов. На осмотр же с помощью инспекционно-досмотровых комплексов и последующий анализ сканограммы затрачивается не более 10 минут. Как результат, сокращаются временные и финансовые затраты таможенных органов и представителей внешнеэкономической деятельности.-0-