ГТК и China Merchants Group будут сотрудничать в сфере регулирования деятельности "Великого камня"

Во время встречи. Фото ГТК

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет и China Merchants Group будут сотрудничать в сфере регулирования деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК по итогам встречи руководителя ведомства Юрия Сенько с главой представительства China Merchants Group в Беларуси Ху Чжэн.

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, в том числе в области таможенного дела. Был рассмотрен порядок освоения второго этапа бондовых зон на территории парка "Великий камень". "Предложение China Merchants Group по взаимодействию при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность китайско-белорусского индустриального парка, было однозначно поддержано белорусской таможней", - отметили в пресс-службе.

Представители China Merchants Group проинформировали о кадровых изменениях. Так, преемником Ху Чжэна станет нынешний заместитель главы представительства Янь Ган.

В ведомстве подчеркнули, что визит китайской делегации подтверждает налаженное продуктивное сотрудничество, которое способствует созданию благоприятных условий для развития бизнеса при эффективности таможенного контроля внешнеэкономической деятельности.-0-