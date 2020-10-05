ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет обращает внимание бизнеса на наличие в Беларуси развитой сети транспортно-логистических центров и предлагает активнее пользоваться их услугами. Об этом заявил журналистам председатель ГТК Юрий Сенько по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время доклада главе государства обсуждалась, в частности, тема переориентации белорусских грузов с балтийского направления на российское.

"Беларусь готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны. В том числе и те работы, которые традиционно оказывались для нашего бизнеса за границей - в Литве, Польше. У нас построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой - все это возможно, эти процессы законодательно урегулированы", - сказал руководитель ГТК.

По его словам, расценки в отечественных транспортно-логистических центрах приемлемые, многие виды услуг даже дешевле, чем в странах Европейского союза. "Поэтому можно пользоваться созданными преимуществами", - убежден Юрий Сенько.

К концу этого года ГТК прогнозирует поступление платежей в республиканский бюджет в размере более Br8 млрд. "Единственный минус - это по-прежнему налоговый маневр Российской Федерации, который дал нам минус по поступлению экспортных пошлин. В плюс идут все остальные платежи: НДС, акцизы, пошлины физлиц", - отметил глава ГТК.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем ГТК Юрием Сенько указал на необходимость больше задействовать транспортно-логистические центры Беларуси. " У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси" - сказал глава государства.-0-