ГТК рассчитывает ускорить таможенное оформление благодаря системе мгновенных платежей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В таможенных органах с октября применяется система мгновенных платежей: таможня узнает о поступивших средствах в течение минуты с момента их уплаты. Это позволяет ускорить таможенное оформление, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Мгновенные платежи - это в первую очередь возможность оперативного (в течение 1-2 минут) получения таможенными органами информации о таможенных платежах, поступивших через систему мгновенных платежей. Время поступления платежей в обычном порядке (по системе BISS) составляет около 2-3 часов с момента уплаты", - пояснили в ГТК.

Кроме того, система мгновенных платежей позволяет совершать оплату круглосуточно в режиме 24/7/365, то есть система доступна для проведения мгновенных платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году, обеспечивая при этом режим времени, максимально приближенный к реальному. Даже в случае уплаты ночью или в выходной день информация об уплате таких платежей будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут, отметили в ГТК.-0-