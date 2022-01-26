ГТК: в Беларуси уже выстроен механизм применения навигационных пломб для отслеживания перевозок

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уже выстроен механизм применения навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета было утверждено соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. "Мы, не дожидаясь принятия этого решения в рамках ЕАЭС, начали применение пломб еще в 2020 году. Ранее мы их применяли только в отношении перевозчиков, по которым есть информация, что они нарушают таможенное законодательство. В 2021 году мы расширили сферу применения. Сейчас мы используем навигационные пломбы на литовском и польском направлениях, так как там совершается больше всего правонарушений в таможенной сфере. Этот механизм позволяет сократить количество таможенного контроля непосредственно на границе, сопроводить транспортное средство либо во внутренний пункт таможенного оформления, либо до выезда с территории Беларуси", - рассказал Владимир Орловский.

По его словам, механизм востребован, работает хорошо. "Мы с начала применения навесили уже 235 тыс. навигационных пломб. Одновременно контролируется порядка 4 тыс. транспортных средств с такими пломбами. Мы сейчас применяем подходы, которые заложены в соглашении стран ЕАЭС", - отметил председатель ГТК.

Стоимость для перевозчика составляет 10 базовых величин за одну услугу. "При формировании цены за основу брались изготовление программного продукта, его сопровождение, покупка и эксплуатация пломб, зарядка, навешивание, снятие, доставка в пункты пропуска, круглосуточный мониторинг, выезд на нарушения. Нынешняя стоимость соответствует затратам, которые несет оператор по эксплуатации пломб", - пояснил Владимир Орловский.-0-