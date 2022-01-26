ГТК: в связи с продэмбарго усилен таможенный контроль по всему периметру границы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с введением продовольственного эмбарго усилен таможенный контроль по всему периметру границы. Об этом сообщили сегодня журналистам представители Государственного таможенного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

"С начала года мы не пропустили на территорию страны 29 грузовиков, которые везли запрещенный товар под видом другого товара. Были составлены соответствующие протоколы. Мы не только работаем по внешней границе в пунктах пропуска, но и мобильными группами контролируем белорусско-российский участок границы, чтобы оттуда не были завезены товары, которые у нас запрещены", - рассказал председатель ГТК Владимир Орловский.

Заместитель председателя ГТК Эдуард Данилович отметил, что в связи с введением продовольственного эмбарго был усилен таможенный контроль по всему периметру границы. "Мы усилили контроль документов, которые подтверждают страну происхождения товара. Если есть подозрения, принимаем решения об организации дополнительных досмотровых мероприятий. При выявлении признаков правонарушения проводим проверку, устанавливаем виновных и принимаем решение в соответствии с законодательством. За незаконное перемещение запрещенных товаров на нашу территорию предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - подчеркнул он.-0-