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23 февраля 2020, 21:31

Губернатор Архангельской области: Беларусь для нас - суперкомфортный партнер

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь для Архангельской области является очень перспективным и приятным партнером, сотрудничество с которым интересно для российского региона во многих сферах. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым. "Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами", - сказал глава государства.

Делегация региона России несколько дней находилась в Беларуси, подписан план мероприятий по развитию сотрудничества на 2020-2022 годы. "Я второй раз в Беларуси. В первый раз мы договорились и подписали соглашение о сотрудничестве и поиске совместных проектов. И теперь эта работа получила свой итог - подписан рабочий протокол и план мероприятий", - отметил Игорь Орлов. Он признался, что полностью удовлетворен визитом и тем пониманием значимости ресурсного северного региона России, которое есть у белорусской стороны. "Этот прорыв в Арктику, на русский север, который мы предлагаем, формулируем в том числе и для себя, нуждается в партнерах. Беларусь с ее опытом в этом нам очень интересна", - добавил глава российского региона.

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Подписание документа состоялось на заседании рабочей группы, которую возглавляют председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Орлов на встрече с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.

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Игорь Орлов считает, что успех деловых отношений основывается на взаимопонимании и интересе самих партнеров гораздо в большей степени, чем зависит от внешних условий. "Беларусь для нас - суперкомфортный партнер. У нас очень много общего. Самое главное, что мы говорим на одном языке. И даже думаем практически одинаково", - сказал глава российского региона.

Сферы взаимного интереса были намечены и закреплены в подписанном документе. Так, Архангельская область заинтересована, чтобы в крупных городах региона, где актуальна тема переселения из аварийного жилья, появились белорусские кварталы. "Стоит задача переселить 450 тыс. кв.м жилья. Это огромные вызовы. Мы хотим получить хорошие предложения, в том числе в интересах наших белорусских партнеров, которые позволят нам построить, считаю, как минимум три белорусских квартала в трех наших крупных городах, где ведется масштабное переселение из аварийного жилья. Это Архангельск, Северодвинск, Котлас", - рассказал Игорь Орлов.

Что касается транспорта, всевозможных средств механизации, здесь отношения уже сложились, надо лишь "нарабатывать новые финансовые инструменты для их реализации". Лизинг хорош, но под влиянием внешних условий его схему нужно совершенствовать. "Мы хотим купить еще как минимум 50 автобусов, более 30 единиц специальной техники - тракторы, автомобили, БелАЗы (самые мощные 130-тонные) и прочее, в чем у нас есть необходимость", - продолжил перечислять сферы интересов губернатор.

Велась также речь о создании и развитии товаропроводящей сети белорусской продукции в Архангельской области. Это может быть торговый дом, представительство или иной институт, который станет базой для укрепления торговых контактов. "Если бы в наших сетях было то, что есть в ваших магазинах, я бы покупал. И, уверен, все жители Архангельской области точно так же с удовольствием покупали бы качественную, добротную, понятную нам продукцию белорусских предприятий. Прежде всего продукты питания, но этот спектр можно расширять. Мы, между прочим, сантехнику белорусскую для своих домов тоже покупаем. Мебель у нас белорусская представлена, текстиль - тоже", - подчеркнул Игорь Орлов.

Кстати, товарооборот Беларуси с российским регионом за прошлый год составил почти $46 млн. По словам Игоря Орлова, какие-то конкретные планы по его наращиванию не ставятся - важнее обеспечить интерес покупателя и продавца, расширять спектр предложений и находить прямые каналы поставок.-0-

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