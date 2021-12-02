Губернатор: Астраханскую область с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астраханскую область России с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщает БЕЛТА.

"Астраханскую область и Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. И я очень рад тому, что в этом году мы подписали новое соглашение с правительством Беларуси", - сказал Игорь Бабушкин.

Основное внимание, по словам губернатора, уделяется развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства. "Товарообмен в сфере сельхозпродукции - это, наверное, главное сегодня, что связывает нас с точки зрения взаимодействия", - сказал он.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.-0-