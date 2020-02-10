Губернатор Приморья о качестве белорусской продукции и дисциплинированности белорусов

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководитель хабаровского отделения посольства Беларуси в России Валерий Сахно встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Стороны обсудили направление работы по увеличению взаимного товарооборота, взаимодействия в производственной, инвестиционной, строительной, сельскохозяйственной и научно-технической сферах. "С Беларусью установлены особые тесные родственные и исторические связи, - отметил губернатор Приморья. - Поэтому для нас вопрос сотрудничества имеет большое значение. Сейчас торговые сети края реализуют белорусскую продукцию высокого качества, население ей доверяет. Отношения, например, в области поставок дорожной техники, необходимо расширять. Будем также рассматривать вопросы использования вашего строительного потенциала, поскольку дисциплина белорусов, технологии отвечают современным требованиям".

Олег Кожемяко заявил о готовности к расширению взаимодействия, которым может стать закупка сельскохозяйственной, дорожной, пассажирской и другой промышленной техники белорусского производства, поставки лифтового оборудования, открытие оптово-розничных предприятий по реализации потребительских товаров белорусских производителей.

Состоялись также встречи Валерия Сахно с первым заместителем председателя правительства Приморского края Константином Шестаковым, первым заместителем министра имущественных и земельных отношений Приморского края Алексеем Ляйфером, руководителем краевого агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым, представителем МИД России во Владивостоке Андреем Броварецом.-0-