Губернатор Приморского края ознакомился с новыми образцами белорусской техники

12 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко представлены новые образцы белорусской техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Белорусская делегация, в состав которой вошли руководитель отделения посольства Беларуси в Хабаровске Александр Бобцов, представители предприятий "Амкодор", МАЗ, ООО "Амкодор-Дормаш-ДВ", ООО "Дальневосточный Автоцентр" и ООО "Промагролизинг-Центр", посетила Приморский край.

"Состоялись встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, вице-губернатором Александром Костенко, и.о. руководителя представительства МИД России во Владивостоке Евгением Волосастовым, главой Владивостока Олегом Гуменюком, главой Находкинского городского округа Борисом Гладких, главой администрации Уссурийского городского округа Евгением Коржом и руководителями департаментов Приморского края, - отметили в пресс-службе. - Представители белорусских предприятий и дилерских центров презентовали руководству региона выпускаемую технику и оборудование. Также обсудили вопросы увеличения ассортимента и объема поставок белорусской техники".-0-