Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является для Приморского края России одним из главных и важнейших торгово-экономических партнеров. Регион и в дальнейшем намерен наращивать закупки белорусской техники. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь руководитель региона поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и отметил хороший уровень контактов, сложившихся между сторонами.

Предыдущий визит Олега Кожемяко в Минск состоялся буквально полгода назад. "За этот короткий период Беларусь и Приморье смогли достичь новых успехов в развитии двусторонних отношений при реализации проектов, а также по выполнению тех договоренностей, которые были в протоколе (по итогам прошлого визита)", - сказал он.

Беларусь, по его словам, является одним из главных и важнейших партнеров Приморского края, 46% внешнеторгового оборота региона со странами СНГ приходится на Беларусь.

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