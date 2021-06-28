Гурьянов уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №357 от 24 июня 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Совет Министров постановляет уполномочить Александра Гурьянова на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание данного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в документе.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-