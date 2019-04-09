Гусаков: от развития цифровизации экономики зависит конкурентоспособность страны

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" ежегодно демонстрирует быстроту глобальных изменений, формирующих цифровую реальность, представляет возможность заглянуть в завтрашний мир. Такое мнение высказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на выставке, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Гусаков особо отметил важность мероприятия для повышения конкурентоспособности белорусской экономики. "Разрыв между развитыми и развивающимися цифровыми экономиками продолжает увеличиваться. Ключевым фактором сохранения конкурентности страны является развитие цифровых технологий на основе совместных усилий государства и бизнеса во всех отраслях. Междисциплинарность - один из фокусов "ТИБО-2019," - сказал Владимир Гусаков.

Также он остановился на научно-образовательном аспекте форума. "От того, насколько умело будут использованы современные IT -технологии, будет зависеть успешность на рынке товаров и услуг, а, значит, и в социальной сфере. Страна, которая определила цифровое развитие в качестве приоритетного направления, активно инвестирует в ключевые активы и области ИКТ, использует безграничные возможности роста", - считает Владимир Гусаков.

"ТИБО" проводится с 8 по 12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена". Во время форума проходят крупные мероприятия в области ИКТ, в которых принимают участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. В их числе Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга.-0-