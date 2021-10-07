Гусаков: ответом ученых на вызовы времени должно стать обоснование новых драйверов экономического развития

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответом научного сообщества на вызовы времени должно стать обоснование новых драйверов экономического развития, заявил сегодня председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на открытии международной научно-практической конференции "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Ответом научного сообщества на вызовы времени должно стать обоснование новых драйверов экономического развития, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и качество экономического роста. Сегодня необходимы действенные механизмы, способные не только в полной мере нивелировать новые угрозы и обеспечить экономическую безопасность в долгосрочной перспективе, но и создать структурный остов конкурентоспособной по мировым меркам экономики. Преимущества любой современной экономики - в высокотехнологичных отраслях. Это био-, нано- и IT-индустрия, атомная и возобновляемая энергетика, робототехника, электроника, мехатроника, композиционные материалы и аддитивные технологии", - сказал Владимир Гусаков.

Говоря о роли и значении гуманитарной науки в современных непростых условиях, он подчеркнул, что ученым-экономистам необходимо не только генерировать новейшие идеи, вести активную разработку приоритетных областей знаний, но и обеспечить их внедрение в народное хозяйство, инициировать соответствующие проекты. "Напомню: несколько лет назад в Академии наук был организован междисциплинарный научно-исследовательский кластер "Белорусская экономическая школа". Ядро кластера формируют Институт экономики, Институт системных исследований в АПК и Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. Кластер нацелен на мобилизацию научного потенциала страны для решения актуальных теоретико-методологических и практических задач в сфере социально-экономического развития, формирование и развитие научных школ, обеспечение преемственности научных традиций, поддержку исследований молодых ученых, участие в формировании и внедрении инновационных научных и образовательных программ", - отметил председатель президиума НАН.

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 7-8 октября проводит международную научно-практическую конференцию "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы". Цель проведения форума, который проходит в очном и заочном формате, - обмен экспертными мнениями и обсуждение актуальных вопросов применения научных разработок и инновационных технологий в интересах динамичного развития реального сектора, совместный поиск перспективных направлений модернизации национальной экономики и реализации внешнеэкономической стратегии Беларуси. В конференции принимают участие авторитетные ученые, экономисты научных организаций, учреждений высшего образования, органов госуправления, деловых кругов Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Китая и других стран. Также в рамках конференции состоялся круглый стол "Социальные и экономические приоритеты и механизмы укрепления народного единства".-0-