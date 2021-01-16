Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует расширить модельный ряд сборочного производства в Уфе (Башкортостан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"На базе сельскохозяйственного предприятия "Башсельхозтехника" действует сборочное производство тракторов BELARUS мощностью 80 л.с. и 130 л.с. МТЗ поставляет компании тракторокомплекты на основании прямого договора по 100% предоплате. Для расширения модельного ряда техники, выпускаемой в Башкортостане, достигнуты договоренности об организации сборочного производства гусеничных тракторов", - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин. Речь идет о двух моделях - 1502 и 2103, мощность которых 156 л.с. и 212 л.с. соответственно.

Выпускаемые на базе "Башсельхозтехники" тракторы BELARUS, в том числе оснащенные навигационными устройствами, участвуют в региональной программе субсидирования Башкортостана. "Рассчитываем, что собранные в этой компании гусеничные тракторы также попадут в местные программы поддержки сельхозпроизводителей, распространяющиеся на технику, которая произведена в российской автономии. И часть их стоимости будет компенсироваться конечному потребителю", - отметил Михаил Вардугин.

Сейчас стороны определяют стоимость тракторокомплектов. "Это краеугольный вопрос. Готовый продукт должен быть конкурентоспособным. Других проблем пока нет", - констатировал заместитель маркетинг-директора.

Минский тракторный завод поставляет технику в Башкортостан по двум направлениям. Готовые BELARUS на территории российской автономии реализуют субъекты товаропроводящей сети МТЗ в этом регионе - торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан" и ее дилер в Башкортостане ООО "ПО Техресурс". Комплекты для выпуска тракторов по лицензии МТЗ отправляются в адрес ГУСП "Башсельхозтехника". Сборочное производство было создано в 2017 году. Сначала в Уфе выпускались только BELARUS-82. Однако уже спустя год в столице Башкортостана был дан старт сборке тракторов BELARUS-1221.3.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств мира.-0-