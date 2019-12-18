Хабаровский край заинтересован в белорусской сельскохозяйственной и дорожной технике

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Хабаровске приступил к работе новый руководитель отделения посольства Беларуси в России Валерий Сахно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

В связи с началом дипломатической миссии Валерия Сахно состоялась его встреча с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. "Стороны обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества Беларуси и Хабаровского края, направления работ по увеличению взаимного товарооборота, взаимодействие в производственной, инвестиционной, сельскохозяйственной и научно-технической сферах, - проинформировали в пресс-службе. - Глава региона отметил, что базой для сотрудничества является соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Документ действует с 2003 года".

В настоящее время идет работа по согласованию обеими сторонами проекта обновленного соглашения. Предполагается увеличение взаимного товарооборота, взаимодействия в производственной, инвестиционной, сельскохозяйственной, научно-технической сферах. "Мы видим немало перспективных направлений, - сказал на встрече Сергей Фургал. - Например, готовы перенять опыт строительства крупных животноводческих комплексов под ключ. Край также заинтересован в закупках сельскохозяйственной, дорожной и другой промышленной техники белорусского производства. Необходимо развивать и торговлю - пищевую и текстильную. Необходимый задел для плодотворного взаимодействия у нас есть".-0-