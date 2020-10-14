Харитончик: главным фактором развития промкомплекса Беларуси является рост инновационной продукции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным стержневым фактором развития промышленного комплекса Беларуси является рост инновационной составляющей выпускаемой продукции. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 70 компаний принимают участие в международной онлайн-выставке TeMEx Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на церемонии открытия этого виртуального выставочного мероприятия.

"Промышленный комплекс Беларуси в своем стратегическом задании главным стержневым фактором развития видит рост инновационной составляющей выпускаемой продукции, поэтому данный сектор является для нас приоритетным в государственной политике на ближайшие годы. Уверен, онлайн-выставка TeMEx внесет свой вклад в укрепление международных экономических связей наших предприятий и будет способствовать активизации научно-технического сотрудничества", - отметил замминистра.

Дмитрий Хариточник также подчеркнул, что это важное событие в жизни представителей деловых, промышленных и научных кругов Беларуси. "В этом сложном в эпидемиологическом плане году диалог между представителями промышленных коопераций, научных кругов, банковских структур и объединений малого и среднего бизнеса у нас впервые проходит в новом, виртуальном формате. Эта выставка является крупнейшей площадкой, демонстрирующей последние достижения в создании энергоэффективных технологий и наукоемкой продукции, предлагаемые как отечественными, так и зарубежными производителями. Она нацелена стать серьезным импульсом для дальнейшего повышения конкурентоспособности продукции белорусских организаций на внешних и внутреннем рынках, также это будет дополнительным импульсом для инновационного развития экономики. Выставка будет способствовать развитию международной кооперации и привлечению инвестиций в нашу страну", - считает замминистра промышленности.

Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx продлится до 14 января 2021 года под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и при поддержке Министерства промышленности, Национальной академии наук, отраслевых ведомств и дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Поддержку выставке оказывают министерства промышленности, научные организации, торгово-промышленные палаты и бизнес-союзы ряда стран.-0-

Украина заинтересована в развитии промышленной кооперации с белорусскими партнерами Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx.

НАН Беларуси: наука и инновации стали базой для формирования экономики, основанной на знаниях Такое мнение высказал первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Сергей Чижик на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx