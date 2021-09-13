Хазин: связи ЕАЭС с ЕС в любом случае будут ограничены, санкции большой роли не играют

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские санкции для Беларуси и всего ЕАЭС не играют принципиальной роли, потому что рыночное взаимодействие между этими регионами сократится в любом случае. Такое мнение высказал сегодня журналистам общественный деятель, экономист, публицист Михаил Хазин на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт уверен, что позиция Европейского союза по Беларуси особой роли для нее не играет. "Сейчас у них есть несколько вопросов, которые надо решить. Например, кто будет в Западной Европе рулить: Берлин или Лондон. Но все остальное фактически уже решено", - сказал он. Поэтому и говорить о переориентации Беларуси, ее рынка на Россию и ЕАЭС некорректно. "Евразийские связи с Западной Европой будут объективно резко ограничены", - добавил Михаил Хазин. А дружить членам Евразийского пространства имеет смысл с Турцией, Ираном, Японией.

"Таким образом, санкции не играют принципиальной роли, потому что раздел мира на валютные зоны все равно резко сократит любое взаимодействие между Евразийским пространством и Западной Европой. Какая разница, на полгода раньше или позже, принципиального значения это не имеет", - подчеркнул Михаил Хазин. Сам раздел на такие валютные зоны этот общественный деятель, по его словам, предрекает уже лет 20, но "в последний год все с этим уже смирились".

Для нашей зоны закономерным решением, по его словам, станет российский рубль. "Теоретически можно сделать Евразийский центральный банк и евразийскую валюту. Но поскольку либеральные команды (что в России, что в Беларуси, что в Казахстане) агрессивно топят эту идею, я не исключаю, что может не получиться. Тогда всем придется перестраиваться на российский рубль", - заключил Михаил Хазин.

Форум в Минске собрал авторитетных отечественных и зарубежных специалистов, экспертов в области международного права, представителей организаций и структур ООН, судебных органов, послов зарубежных стран, депутатов, общественных деятелей. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-