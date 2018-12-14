Холдинг "Горизонт" откроет первый в Беларуси инновационный центр электроники

14 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Холдинг "Горизонт" откроет в Минске в январе 2019 года первый в Беларуси инновационный центр электроники. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе открываем первый инновационный центр по ул. Куйбышева, он будет заниматься развитием электроники в промышленности. Там будут работать более 1 тыс. специалистов, которые займутся разработкой инновационных продуктов. К таким продуктам относятся в том числе телефоны, камеры", - сказал Юрий Предко.

"Горизонт" также планирует в ближайшее время реализовать проект по выпуску электроники для автомобилей завода "БЕЛДЖИ". У предприятий холдинга есть опыт в разработке электроники для автопрома Германии, авионики для самолетов. "Экспортируем продукцию в европейские, азиатские страны, в том числе в Японию. За последние три года увеличили экспорт более чем 3,5 раза, речь идет о сотнях миллионов долларов. Наши специалисты проходят стажировки, обучение, что позволяет им быть более подготовленными к проведению международных переговоров", - отметил гендиректор.

В частности, работники холдинга прошли обучение по курсу Белорусской торгово-промышленной палаты "Школа экспорта". Сегодня в Национальной библиотеке 92 слушателям курса - представителям предприятий всех форм собственности - были вручены соответствующие сертификаты.

В состав холдинга "Горизонт" входят 25 компаний, занятых в различных сферах - от производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг.-0-