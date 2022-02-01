1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Горизонт" продолжает усиливать свои позиции на внешних рынках. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор холдинга Юрий Предко.

В числе стран, куда поставляется выпускаемая продукция, - Россия, Казахстан, Армения, Монголия, Сербия, Грузия, Венгрия.

В целом по итогам деятельности за январь 2022 года темп роста экспорта составил 146,6%, удельный вес экспорта в объемах производства - более 95%. Рост экспорта наблюдается на фоне достигнутого в аналогичном периоде прошлого года темпа роста 170,3%.

При этом объем продаж телевизоров увеличился на 45%, мелкой бытовой техники - в 2,3 раза, электронных изделий для производства автотракторной техники и предприятий машиностроительного комплекса - на 46,5%.

По итогам января производительность труда на одного работающего увеличилась на 61,9% и на отдельных предприятиях превышает европейский уровень.

Запасы готовой продукции имеют минимальное значение, оборачиваемость запасов снизилась до 7-10 дней. Работа по системе just-in-time позволяет холдингу отгружать выпускаемую продукцию точно в срок и минимизировать затраты на производство и логистику, сформировав тем самым конкурентоспособную цену.

Кстати, более 75% продукции, производимой в холдинге, является инновационной. Выпускаемые холдингом SMART-телевизоры позволяют управлять телевизором не только голосом, но и жестами, а также использовать мессенджеры для видеозвонков и стриминг.

"В 2021 году для достижения максимально качественного изображения и цветопередачи были запущены в производство телевизоры нового поколения с двумя новыми технологиями: mini-LED с разрешением UHD и частотой обновления экрана 120 гц и Quantum Dot с экранами на квантовых точках с использованием полупроводниковых нанокристаллов. Современные мультицветовые комплексы покраски, установленные на производстве бытовой техники, позволили предложить потребителю технику любых цветов", - рассказал Юрий Предко.

Директор холдинга также отметил, что в 2022 году продолжаются разработки продуктов умного дома и робототехники. Разрабатываемые устройства и датчики позволят автоматизировать и контролировать повседневные процессы жизнедеятельности человека посредством Wi-Fi, BLE, ZigBee. По данному направлению холдингом разработано собственное облачное программное обеспечение.-0-