Холдинг "Салео" планирует проведение санации, о ликвидации речь не идет - председатель Совета директоров

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Салео" планирует проведение санации, о ликвидации речь не идет, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Совета директоров ООО "Салео" - управляющая компания холдинга" Игорь Субботин.

"Ни в коем случае речь не идет о ликвидации предприятия, никто такую задачу не ставил. Речь идет об оздоровлении предприятия и его дальнейшем развитии. С учетом имеющихся возможностей в нашем законодательстве и мировой общепринятой практике есть возможность проведения санации. Чтобы предприятие вышло на те позиции, которые у нас были запланированы по объемам производства и результатам финансово-хозяйственной деятельности, и, самое важное, чтобы мы сохранили созданный коллектив. То есть речь о закрытии предприятия не идет", - отметил Игорь Субботин.

По его словам, на предприятиях холдинга есть необходимое оборудование и технологии, чтобы продолжать производственный процесс. "Важнейший момент: мы конкурируем с мировыми лидерами по комплексному оснащению для гидрофикации современных машин, - сказал председатель Совета директоров. - Чтобы обеспечить соответствующее качество, сервис, требуется время. Сегодня мы уверены, что осилим эту дорогу".

"Самое важное, почему мы уверены, что санация даст результат, - спрос на продукцию наших предприятий. Сегодня на всех трех предприятиях холдинга производится высокотехнологичная продукция, которая ранее не выпускалась ни в Беларуси, ни в странах СНГ, - пояснил Игорь Субботин. - Сейчас либо завершается подготовка к серийному выпуску новых изделий, либо мы находимся на этапе заключительных испытаний. С учетом растущего спроса, несмотря на проблемы на фоне пандемии, мы уверены, что сможем увечить объемы выпуска продукции".

Как сообщил председатель Совета директоров, планы по санации обсуждались в коллективах предприятий, основные кредиторы - белорусские банки - присутствовали на судебных заседаниях и поддержали проведение санации.

Производство по делу об экономической несостоятельности ООО "Салео"- управляющая компания холдинга" начато в июле нынешнего года. В настоящее время пройден защитный период и открыто конкурсное производство. Судебное заседание назначено на 21 января 2021 года, после этого может быть официально начата процедура санации, уточнил Игорь Субботин. Что касается аналогичного разбирательства по ОАО "Салео-Гомель", то на 3 ноября 2020 года назначено судебное заседание, где будут рассмотрены предложения по возможности включения механизма конкурсного производства и возможности проведения процедуры санации.

Холдинг "Салео" начал формироваться в 2014 году, головным предприятием стал завод по производству гидравлики для мобильной техники в Дзержинске. В состав холдинга также вошли ОАО "Гидропривод" (Гомель) и ОАО "Гидромаш" (Кобрин), переименованные в ОАО "Салео-Гомель" и ОАО "Салео-Кобрин".

Холдинг выпускает различную гидравлику: насосы-дозаторы разного объема, гидрораспределители, приоритетные клапаны, рукава высокого давления, гидроцилиндры, аксиально-поршневые гидромашины и др. Продукция предназначена для установки на дорожно-строительных, сельскохозяйственных, лесных, коммунальных, подъемно-транспортных и других специальных машинах, а также в станочном оборудовании.-0-