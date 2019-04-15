Хотько условился с главой Минсельхоза РФ провести совместную коллегию аграрных ведомств в II квартале

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сегодня на встрече в Москве договорились провести совместное заседание коллегий аграрных ведомств двух стран во втором квартале в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

На встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества Беларуси и России в аграрной сфере. "Дмитрий Патрушев поздравил белорусского коллегу с недавним назначением на должность, выразив уверенность, что деятельность Анатолия Хотько на новом посту будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно близких отношений между Россией и Беларусью в области сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.-0-

Фото Минсельхоза РФ