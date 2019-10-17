Хотько: вопросы цифровой трансформации АПК - одни из приоритетных

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы цифровой трансформация агропромышленного комплекса сегодня среди приоритетных. Об этом сегодня во время посещения Гродненского государственного аграрного университета журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрное производство становится высокотехнологичной отраслью экономики. Современное сельское хозяйство базируется на детальном измерении всех процессов, использовании аналитических и информационных системы.

"Вопросы цифровой трансформации отрасли находятся среди приоритетных. Например, в министерстве сегодня и управление, и административные процессы построены прежде всего на информационных технологиях. Все чаще средства автоматизации, современные научные разработки используются непосредственно на производстве. Речь о био-, ДНК-, нанотехнологиях, точном цифровом земледелии", - отметил Анатолий Хотько. Он подчеркнул, что использование высоких технологий позволяет оптимизировать затраты, эффективно заменить ручной труд, рационально использовать ресурсы.

Анатолий Хотько отметил, что за последние годы в аграрной сфере разработаны и внедрены ряд автоматизированных информационных систем в различных направлениях от растениеводства и животноводства до учета и обслуживания техники и оборудования. Среди актуальных задач цифровой трансформации в сельском хозяйстве отмечается дальнейшее совершенствование информационно-коммуникационных технологий, разработка и внедрение инновационных способов использования высоких технологий, а также реализация механизма "одного окна" в агропромышленном комплексе.

"Все это очередные шаги по переходу к электронному сельскому хозяйству. В настоящее время большая роль в этом процессе отводится молодежи. Сегодняшние студенты, выпускники вузов будут на производстве модераторами, пользователями и заказчиками этих высоких технологий", - отметил Анатолий Хотько. Он подчеркнул, что особое внимание также уделяется повышению престижа аграрных профессий, закреплению специалистов на селе, созданию для них достойных условий жизни и труда.

На встрече со студентами и преподавателями университета Анатолий Хотько отметил и роль вуза в этом процессе. Важно, чтобы молодые люди приходили на производство не просто с теоретическими знаниями, но и с серьезной практической подготовкой.-0-