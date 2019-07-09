Хозяйства Беларуси провели второй укос трав более чем на 40% площадей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 43% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 9 июля, скошено около 340 тыс. га. Это 43,3% запланированного. На 68,7% выполнили задание аграрии Брестской области, 65,4% трав скошено в Минской области, 47,5% - в Гомельской, 28,5% - в Гродненской, 23,3% - в Могилевской. Последними ко второму укосу приступили хозяйства Витебского региона, здесь скошено чуть более 7% площадей.

По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2 715 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц.

Сенажа заготовлено более 8 395 тыс. т (около 65% плану), сена - более 579 тыс. т (61%), силоса - 296 тыс. т (1,63%).

Кроме того, завершается уборка озимой сурепицы на зерно - задание выполнено на 97,5%. Намолот составил 32,3 тыс. т, урожайность - 10,7 ц/га, что на полтора центнера больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

Озимый ячмень убран почти на 93% площадей. Его намолочено свыше 50 тыс. т. Урожайность составляет 43,1 ц/га (в прошлом году она была на уровне 28,7 ц/га).

Аграрии убрали более 38% площадей озимого рапса на зерно. Намолот составляет 198 тыс. т, урожайность - 16,3 ц/га.-0-