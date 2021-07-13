Хозяйства Беларуси провели второй укос трав более чем на половине площадей

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 57,7% площадей, что составляет 468,5 тыс. га, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 13 июля, заготовлено 3210 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9710 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 10,35 ц кормовых единиц.

Сенажа заготовлено 10 148 тыс. т (75,1% к плану), сена - 595,4 тыс. т (53,3%), силоса - 322,5 тыс. т (1,67%).

Кроме того, аграрии продолжают уборку озимой сурепицы на зерно - задание выполнено на 85,3%. Намолот составил 14,4 тыс. т, урожайность - 9,45 ц/га.

Озимый ячмень убран более чем на 70% площадей. Его намолочено почти 100 тыс. т. Урожайность составляет 49,1 ц/га. Также в Беларуси началась уборка озимого рапса на зерно.-0-