Хозяйства Беларуси провели второй укос трав почти на половине площадей

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 48,1% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 12 июля, скошено 376,8 тыс. га. На 72,7% выполнили задание аграрии Брестской области, 70,5% трав скошено в Минской области, 56,7% - в Гомельской, 32,6% - в Гродненской, 23,3% - в Могилевской. Последними ко второму укосу приступили хозяйства Витебского региона, здесь скошено 14,2% площадей.

По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2779,4 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 591,5 тыс. т (66,1% к плану), сена - 589,1 тыс. т (62,1%), силоса - 307 тыс. т (1,69%).

Белорусские аграрии приступили к уборке урожая зерновых. В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2,251 млн га (на 273,9 тыс. га больше, чем в прошлом году). Эти культуры убраны на 55,2 тыс. га (2,55% от общей площади), намолочено 170,1 тыс. т зерна при средней урожайности 30,8 ц/га. Кроме того, аграрии убрали 46% площадей озимого рапса на зерно. Намолот составляет 245,8 тыс. т, урожайность - 16,8 ц/га.-0-