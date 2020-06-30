Хозяйства Беларуси заготовили четверть травяных кормов от плана

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси заготовили 2,405 млн т кормовых единиц травяных кормов, что составляет 25,7% от запланированного, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 июня, первый укос трав в Беларуси проведен более чем на 1,2 млн га, что составляет 93% запланированных площадей. Работы завершены в Брестской, Гомельской и Минской областях. В Гродненской области первый укос проведен на 98,1% запланированных площадей, Могилевской - 91,7%, Витебской - 68,4%. Аграрии во всех областях, кроме Витебской, приступили ко второму укосу трав. Работы выполнены уже на 151,5 тыс. га (18,5% плана).

Травы убраны более чем с 1,1 млн га, что составляет 96,1% к скошенному. Заготовлено 258,5 тыс. т сена (25,6% плана), 7,8 млн т сенажа (62%) и 444 тыс. т силоса (2,3%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-