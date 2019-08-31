31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Беларуси завершают второй укос трав. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

В целом по стране план уборки трав второго укоса по состоянию на 31 августа выполнен на 96,8%. Аграрии Брестской, Гомельской и Минской областей завершили заготовку. В Гродненской области травы второго укоса убраны с 92,1% площадей, Могилевской - 90,7%, Витебской - 84,2%.

Из запланированных 9 168 тыс. т заготовлено 3 678 тыс. т кормовых единиц (40,1%). На одну условную голову скота заложено 11,77 ц кормовых единиц.

Белорусские аграрии заготовили более 10 467 тыс. т сенажа (80,6% плана), почти 758 тыс. т сена (79,9%), 1 437,6 тыс. т силоса (7,89%).-0-