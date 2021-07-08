Хозяйства Брестской области убрали более половины трав вторым укосом

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Второй укос трав в Брестской области проведен на большей половине площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

На 8 июля травы в области скошены на 80 тыс. га, что составляет 53,3% от плана. Высокими темпами зеленая жатва идет в Брестском, Кобринском, Дрогичинском районах, где осталось скосить менее трети площадей. Самые большие объемы у аграриев Пинского, Ивацевичского, Кобринского и Пружанского районов, где косовицу необходимо провести на площади от 7,3 тыс. га до 9,9 тыс. га.

Всего с учетом первого укоса для общественного животноводства на сегодня в области заготовлено 603,6 тыс. т кормовых единиц травяных кормов - почти треть планового объема. В расчете на одну условную голову скота это составляет 9,34 ц кормовых единиц. В том числе на предстоящую зимовку в хозяйствах заложено почти 1,9 млн т сенажа (72% плана), 72,1 тыс. т сена (44%), 182 тыс. т силоса (4,4%).

Продуктивным зеленый конвейер оказался в Ганцевичском районе, где на условную голову уже заготовили 12,65 ц кормовых единиц, что на 1,85 ц выше прошлогоднего показателя на эту дату. Более 10 ц кормовых единиц травяных кормов заложили на каждую буренку в Березовском, Дрогичинском, Кобринском, а также Ивановском и Ивацевичском районах.-0-