Худык: на открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 27 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:14 Более ста объектов ввели в эксплуатацию в Могилевской области за первое полугодие Регионы
14:01 День белорусской письменности позволит окунуться в книжный мир родной земли - Бузовский Культура
14:00 Беларусь обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией передачу данных о радиационной обстановке Общество
13:58 Директор школы: воспитание и обучение детей - важная работа, от которой нельзя отвлекаться Регионы
13:51 Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне В мире
13:49 Две партии автозапчастей пытались нелегально провезти через "Козловичи" Происшествия
13:45 Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси Политика
13:44 Беларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 году Экономика
13:42 Сертификаты готовности к новому учебному году получили 99,6% школ Общество
13:36 Белорусский рубль на торгах 27 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:21 Пархомчик: ни одно из предприятий Минпрома не сорвало своих обязательств по коллективным договорам Экономика
13:16 Худык: на открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет Экономика
13:15 Депутат: в информационном пространстве разразилась война за умы и сердца белорусов Общество
13:13 Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020 Спорт
13:13 Лукашенко о призывах отзывать депутатов: пусть попробуют, большинство депутатов не из слабого десятка Президент
13:08 Лукашенко: с улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать обстановку Президент
13:06 Заводы БЦК за I полугодие более чем на 10% увеличили выручку от продаж Экономика
13:03 Украинский политолог: Telegram-каналы управляются из-за рубежа Общество
13:02 Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Вьетнамом - посол Экономика
12:58 "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами Президент
12:56 БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию Экономика
12:42 Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом Экономика
12:33 В Германии намерены продлить запрет на массовые мероприятия до 2021 года В мире
12:13 Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями Спорт
12:08 Могилевская фабрика мороженого: наша задача - системная организация производства и его развитие Регионы
12:04 Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты В мире
12:01 В Могилеве задержали группу с крупной партией наркотика Происшествия
11:57 Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Беларуси на самом высоком уровне Президент
11:43 Жара до +32°С ожидается по юго-востоку Беларуси в выходные Общество
11:36 В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки Общество
Все новости
Все новости
Экономика
27 августа 2020, 13:16

Худык: на открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет

Андрей Худык. Фото из архива
Андрей Худык. Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"По многим видам полезных ископаемых, в том числе по нефти, в Беларуси достаточно перспективных площадей, которые требуют детального изучения, значимых финансовых затрат и, разумеется, времени, поскольку на открытие крупного месторождения уходит от 3 до 5 лет", - сказал Андрей Худык.

В Беларуси открыто 87 месторождений нефти, из них разрабатывается 60. В год добывается около 1,7 млн т нефти. "К сожалению, запасы нефти за 45 лет сократились с 160 млн т до чуть больше 51 млн т, то есть более чем в три раза. При нынешнем уровне добычи нефти мы обеспечены собственным сырьем еще на 30 лет. Но геологи не сидят на месте и ежегодно обеспечивают прирост новых запасов, пусть и не в таких крупных объемах, как это было в 1970-1990-х годах. В последние годы перед ними стоит задача, чтобы прирост запасов был равен добыче", - отметил министр.

"Белоруснефть" разрабатывает новые технологии извлечения труднодоступной и вязкой нефти. "Такой ценный в настоящее время для нашей экономики ресурс требует достаточно больших финансовых вложений в его поиски и разведку", - добавил Андрей Худык.

Запасы калийных солей в Беларуси с 9,9 млрд т в 1976 году выросли до 12,5 млрд т в 2019-м, доломита - с 497,5 млн т до 1,7 млрд т. "Калийными солями для внутреннего рынка мы обеспечены на сотни лет вперед. Но Беларусь активно занимается поставками калийной руды на мировой рынок. При сохранении существующего на сегодня уровня спроса и предложения наша обеспеченность составляет порядка 200-300 лет. Вместе с тем, помимо широко известных Старобинского и Петриковского месторождений, есть потенциал для вовлечения в разработку Октябрьского месторождения, а также Житковичского и Копаткевичского участков с предварительно оцененными запасами 2,5 млрд т", - обратил внимание министр.

По строительным материалам Беларусь обеспечена запасами на период от 30 до 50 лет, торфа и сапропели, строительного камня, по словам Андрея Худыка, также в избытке, что позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок и экспортные поставки. По мнению министра, в ближайшее время нужно обратить особое внимание на обеспеченность сырьем предприятий цементной промышленности, расположенных в западном регионе страны. Это, в первую очередь, "Красносельскстройматериалы", где истощается сырьевая база мела для цемента. "Также немаловажным является песок, используемый для производства стекла. Сегодня сырьевая база стекольных песков (Ветковский и Добрушский районы) также нуждается в восполнении, поскольку имеющиеся месторождения частично отработаны, а в некоторых случаях разведанные запасы уже не соответствуют по качеству предъявляемым требованиям. И, конечно, нужно более детально развивать новое направление в стране - базальты, поскольку это сырье может использоваться в различных отраслях промышленности", - подчеркнул глава ведомства.

К настоящему времени на территории Беларуси открыто свыше 10 тыс. месторождений минерального сырья.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Беларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 годуБеларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 году
"По итогам 2019 года уровень использования твердых коммунальных отходов составил 22,5%, что в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Но уже в ближайшей перспективе мы планируем достичь 64% использования ТКО, а к 2035 году данный показатель должен быть не менее 90%", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Беларусь обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией передачу данных о радиационной обстановкеБеларусь обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией передачу данных о радиационной обстановке
"В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС со стороны МАГАТЭ и Европейской комиссии поступили предложения о подписании официальных соглашений по обмену радиологическими данными в системах EURDEP и IRMIS", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды полезные ископаемые Худык
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 году
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 27 августа ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Пархомчик: ни одно из предприятий Минпрома не сорвало своих обязательств по коллективным договорам
Фото dako-group.com.ua Заводы БЦК за I полугодие более чем на 10% увеличили выручку от продаж
Фото из архива Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Вьетнамом - посол
Петр Пархомчик БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами
Пархомчик рассказал о ситуации на промпредприятиях и что происходит с экспортом
"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Топ-новости
Лукашенко: с улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать обстановку
В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки
Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне
БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию
Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников
Украинский политолог: Telegram-каналы управляются из-за рубежа
Александр Слобода: главное - честно и непрестанно трудиться
Худык: на открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет
Заводы БЦК за I полугодие более чем на 10% увеличили выручку от продаж
День белорусской письменности позволит окунуться в книжный мир родной земли - Бузовский
Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса
Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии
Жара до +32°С ожидается по юго-востоку Беларуси в выходные
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Нам сегодня предлагают иллюзии, которыми сыт не будешь - мнение
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.