Худык: на открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытие крупного месторождения полезных ископаемых уходит 3-5 лет, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"По многим видам полезных ископаемых, в том числе по нефти, в Беларуси достаточно перспективных площадей, которые требуют детального изучения, значимых финансовых затрат и, разумеется, времени, поскольку на открытие крупного месторождения уходит от 3 до 5 лет", - сказал Андрей Худык.

В Беларуси открыто 87 месторождений нефти, из них разрабатывается 60. В год добывается около 1,7 млн т нефти. "К сожалению, запасы нефти за 45 лет сократились с 160 млн т до чуть больше 51 млн т, то есть более чем в три раза. При нынешнем уровне добычи нефти мы обеспечены собственным сырьем еще на 30 лет. Но геологи не сидят на месте и ежегодно обеспечивают прирост новых запасов, пусть и не в таких крупных объемах, как это было в 1970-1990-х годах. В последние годы перед ними стоит задача, чтобы прирост запасов был равен добыче", - отметил министр.

"Белоруснефть" разрабатывает новые технологии извлечения труднодоступной и вязкой нефти. "Такой ценный в настоящее время для нашей экономики ресурс требует достаточно больших финансовых вложений в его поиски и разведку", - добавил Андрей Худык.

Запасы калийных солей в Беларуси с 9,9 млрд т в 1976 году выросли до 12,5 млрд т в 2019-м, доломита - с 497,5 млн т до 1,7 млрд т. "Калийными солями для внутреннего рынка мы обеспечены на сотни лет вперед. Но Беларусь активно занимается поставками калийной руды на мировой рынок. При сохранении существующего на сегодня уровня спроса и предложения наша обеспеченность составляет порядка 200-300 лет. Вместе с тем, помимо широко известных Старобинского и Петриковского месторождений, есть потенциал для вовлечения в разработку Октябрьского месторождения, а также Житковичского и Копаткевичского участков с предварительно оцененными запасами 2,5 млрд т", - обратил внимание министр.

По строительным материалам Беларусь обеспечена запасами на период от 30 до 50 лет, торфа и сапропели, строительного камня, по словам Андрея Худыка, также в избытке, что позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок и экспортные поставки. По мнению министра, в ближайшее время нужно обратить особое внимание на обеспеченность сырьем предприятий цементной промышленности, расположенных в западном регионе страны. Это, в первую очередь, "Красносельскстройматериалы", где истощается сырьевая база мела для цемента. "Также немаловажным является песок, используемый для производства стекла. Сегодня сырьевая база стекольных песков (Ветковский и Добрушский районы) также нуждается в восполнении, поскольку имеющиеся месторождения частично отработаны, а в некоторых случаях разведанные запасы уже не соответствуют по качеству предъявляемым требованиям. И, конечно, нужно более детально развивать новое направление в стране - базальты, поскольку это сырье может использоваться в различных отраслях промышленности", - подчеркнул глава ведомства.

К настоящему времени на территории Беларуси открыто свыше 10 тыс. месторождений минерального сырья.

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Беларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 году "По итогам 2019 года уровень использования твердых коммунальных отходов составил 22,5%, что в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Но уже в ближайшей перспективе мы планируем достичь 64% использования ТКО, а к 2035 году данный показатель должен быть не менее 90%", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Беларусь обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией передачу данных о радиационной обстановке "В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС со стороны МАГАТЭ и Европейской комиссии поступили предложения о подписании официальных соглашений по обмену радиологическими данными в системах EURDEP и IRMIS", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.