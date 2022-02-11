Худык: нужно вовлекать собственные полезные ископаемые в хозоборот

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо вовлекать собственные полезные ископаемые в хозяйственный оборот и снижать импорт сырья. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"При поддержке правительства утвержден план мероприятий по вовлечению в разработку месторождений полезных ископаемых на 2021-2025 годы. Искренне благодарен Президенту и правительству за поддержку модернизации в целом геологической отрасли и конкретно НПЦ по геологии. Убежден, что в перспективе это даст результат в целом для экономики нашей страны", - сказал Андрей Худык.

Сформирован также проект плана по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2022-2025 годы. "Убежден, что мы должны вовлекать собственное сырье в экономику страны, снижать импорт и увеличивать экспорт как сырья, так и готовой продукции", - подчеркнул министр.

По его словам, приоритетным направлением в работе министерства была и остается триединая задача, изложенная в поручении главы государства: развитие минерально-сырьевой базы страны, совершенствование гидрометеорологической службы, наведение порядка на земле. Актуальна и климатическая повестка, углеродное регулирование.-0-