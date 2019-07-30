I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов - Мясникович

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы значительно активизировался диалог между нашими государствами и на высшем, и на высоком уровне. Действительно, появляются новые интересные проекты, которые, безусловно, будут содействовать нашему многостороннему сотрудничеству. Понятно, что I Форум регионов во многом носит организационный оттенок, но он создает предпосылки для того, чтобы мы выходили на конкретные проекты, контракты, соглашения как на уровне хозяйствующих субъектов, так и непосредственно регионов или отраслей", - сказал Михаил Мясникович.

Садык Сафаев и Михаил Мясникович

По его словам, накануне во время работы секций форума состоялась напряженная и плодотворная работа. "Мы старались, чтобы форум действительно оставил значимый след в развитии наших двусторонних отношений, и, как мне представляется, мы идем правильным путем. Живое общение оно всегда полезно. Мы открыты для обсуждения всех без исключения вопросов, экономических, политических, парламентских контактов, конкретных направлений: медицина, сельское хозяйство, информационные технологии. Мы готовы делиться новыми знаниями в тех или иных областях и сферах деятельности", - отметил председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович подчеркнул, что двум странам необходимо двигаться по пути создания совместных компаний. "Совместные компании - не только новая добавленная стоимость, это новые знания, доступ к информации, что очень важно. И мы готовы работать по полному технологическому циклу, - сказал он. - Нам больше надо было уделить внимания образовательным программам. Имеется в виду вовлечь в этот процесс молодежь. Мы, например, в Беларуси достаточно большое внимание уделяем подготовке не только специалистов с высшим и средним специальным образованием, но и рабочих кадров высокой квалификации. Давайте обсудим вопросы смешанной подготовки специалистов, когда обучение в университетах на первых курсах идет, допустим, у вас по согласованной программе, потом у нас с получением диплома европейского образца. Стажировки, студенческие и научные обмены давайте возьмем под парламентский контроль для того, чтобы все это осуществлялось".

Как добавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, в Узбекистане придают очень большое значение развитию двустороннего сотрудничества с Беларусью. "Так получилось, что в течение многих лет мы не смогли нащупать какие-то точки соприкосновения, но наш новый Президент придает очень большое значение развитию политического диалога, экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей, военно-технического партнерства с Беларусью. Огромным шагом в формировании нового этапа в наших двусторонних отношениях стал визит Президента Беларуси в сентябре прошлого года в Узбекистан, который открыл новые горизонты для нашего взаимодействия во всех сферах", - отметил он.

Садык Сафаев

Садык Сафаев подчеркнул, что есть необходимость в создании совместной межпарламентской комиссии. "Мы заинтересованы в гармонизации правовой базы наших двусторонних отношений, в обмене опытом законодательной и законотворческой работы, в развитии местного парламентаризма. Еще раз хотелось бы озвучить вам приглашение посетить Узбекистан в начале следующего года. В нынешнем году у нас состоятся выборы в парламент. Надеемся, что коллеги из Беларуси примут участие в качестве наблюдателей не только по линии СНГ, но и в двустороннем формате. Нам очень важно ваше мнение", - отметил он.

Во время встречи

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана назвал Форум регионов платформой для прямого диалога. "Руководители всех трех секций проинформировали меня, что было достигнуто 29 июля. Мне кажется, есть о чем докладывать нашим руководителям завтра. Самое главное - установлены прямые связи. Я думаю, что следующий Форум регионов, который мы будем рады видеть в Узбекистане, пройдет на еще более высоком уровне", - резюмировал он.-0-

Фото Максима Гучека

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