ICO "Белвеста" стартовало 1 ноября

Первичное размещение токенов (ICO) СООО "Белвест" стартовало 1 ноября на инвестиционной платформе Finstore.by , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

Ресурсы привлекаются для увеличения объема производства и развития розничной сети. Приобрести можно будет цифровые знаки (токены) компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена - 100 евро или 5 тыс. российских рублей. У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Для токенов в евро ставка будет 5,15% годовых, срок - три года (ежегодная оферта), для токенов в российских рублях - 9% годовых, срок также три года (ежегодная оферта).

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Республики Беларусь), заинтересованное в сохранении и приумножении сбережений. Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек и у участника появится возможность инвестировать в токены.

Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца. При этом "Белвест" ежегодно будет предоставлять возможность обратного выкупа токенов в течение трех лет.

Приобретенные токены хранятся непосредственно на платформе в виртуальном кошельке.

Как отметил управляющий директор Finstore.by Дмитрий Шедко, партнерство с "Белвест" открывает новое направление в деятельности холдинга Банка БелВЭБ на финансовом рынке - ICO. "Такое инвестирование представляет собой альтернативу депозитам и ценным бумагам", - отметил он. По словам Дмитрия Шедко, до конца 2019 года физическим лицам будут предложены цифровые токены других ведущих белорусских компаний и перспективных стартапов в сфере информационных технологий.

Оператором криптоплатформы Finstore.by , где можно размещать и покупать токены, является ООО "ДФС", которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы. Миссия компании - создание в Беларуси нового эффективного инструмента сбережения и инвестирования, базирующегося на передовых информационных технологиях.

Платформа Finstore.by предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора.

Посредством платформы Finstore.by компании-заказчики могут выпускать, размещать токены, а инвесторы - осуществлять простое и выгодное вложение средств. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн.

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