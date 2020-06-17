ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 июня 2020
Минск Малооблачно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:22 "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Минска в Барселону Спорт
18:20 Организаторы "Славянского базара в Витебске" назвали состав жюри музыкальных конкурсов Культура
18:13 Карпенко: необходимо более эффективно использовать ресурсные центры Регионы
18:03 Плантацию конопли уничтожили в Гомельском районе Происшествия
17:52 Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП В мире
17:49 ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов Экономика
17:39 Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций Спорт
17:22 Исследование: около половины жителей Земли дышат загрязненным воздухом В мире
17:18 Летние детские лагеря в Беларуси заполнены почти на 80% - Петришенко Регионы
17:06 Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми" Спорт
16:46 Несколько международных турниров по самбо отменены в 2020 году из-за пандемии Спорт
16:45 Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии Регионы
16:36 Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 т груш Происшествия
16:31 На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор Экономика
16:13 Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией Общество
16:06 Первый коммерческий спутник для связи c Луной запустят к 2023 году Технологии
16:02 Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии Политика
16:01 Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время Экономика
15:55 Цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше разработают к осени Технологии
15:52 В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования Регионы
15:42 Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия В мире
15:40 "Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории Общество
15:35 Для народов стран СНГ память о Великой Отечественной войне поистине священна - Гуминский Общество
15:28 Карантин в Украине продлили до 31 июля В мире
14:58 Интернет-мошенники похитили у гродненской фирмы $30 тыс. Происшествия
14:57 На мероприятия "Славянского базара в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов Культура
14:55 Соловей: важно создать конкретную дорожную карту сотрудничества Беларуси и Кировской области Регионы
14:46 В торжественном открытии "Славянского базара" примут участие все анонсированные артисты - Вавилов Культура
14:40 В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 18 стран Культура
14:32 Директор "Славянского базара": фестиваль пройдет в современном формате Культура
Все новости
Все новости
Экономика
17 июня 2020, 17:49

ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов

В Беларуси подготовлен проект указа о проведении трехлетнего эксперимента по выпуску банками токенов. По итогам планируется оценить условия и возможности привлечения банками средств через ICO, вероятные риски, влияние операций с токенами на финансовую стабильность и эффективность мер денежно-кредитной политики.

Предполагается, что к эксперименту по созданию и размещению токенов смогут присоединиться 12 банков. Как поясняют в Национальном банке, список составлялся с учетом заинтересованности банков участвовать. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк "Решение", РРБ-Банк, Белорусский народный банк.

В проекте указа говорится, что при выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов - только белорусские рубли. В Нацбанке отмечают: такие подходы к привлечению денежных средств связаны с политикой дедолларизации. Они нацелены на сокращение использования иностранной валюты между резидентами, а также на повышение доверия населения и организаций к национальной валюте.

При этом получение банками криптовалют не допускается. "Ограничения на привлечение банками криптовалют обусловлены необходимостью построить на начальном этапе систему идентификации и ограничения рисков, сопутствующих операциям с таким новым видом активов, а также необходимостью выработать критерии измерения таких рисков и механизмов реагирования на них", - прокомментировали в Нацбанке.

Как уточнили в Нацбанке, эксперимент не затрагивает традиционные банковские операции. Банкам планируется разрешить пассивные операции с токенами в виде выпуска токенов, удостоверяющих права, аналогичные правам заемщика по договору займа. Активные операции будут разрешены в виде приобретения токенов третьих лиц (в том числе токенов иных банков), удостоверяющих аналогичные права, а также токенов оператора криптоплатформы, необходимых для взаимодействия с ним при операциях с токенами.

"Привлечение банками средств с помощью выпуска токенов не будет являться банковской операцией по привлечению средств во вклады (депозиты), так же как и покупка банком токенов третьих лиц не будет являться банковской операцией по предоставлению денежных средств в рамках кредитного договора", - уточнили в Нацбанке.

В Беларусбанке обратили внимание на то, что эксперимент по выпуску токенов позволит банковскому сообществу привлекать не только внутренние ресурсы, но и внешние, из-за границы. К тому же будут снижены издержки, а это одна из основных составляющих банковского бизнеса.

Что касается возможных рисков при реализации проекта, то в Беларусбанке отмечают: "Ко всем операциям банк подходит всегда взвешенно и рассчитывает, чтобы были сбалансированы риски и доходы от операций. Если риски будут в несколько раз выше, чем доходная часть, то на это банки не пойдут. Но для этого и проводят эксперимент, чтобы все оценить".

В планах банка еще один цифровой проект, который станет интересным кейсом для рынка. "Беларусбанк тесно занимается проектами криптообменника и криптобиржи. Но это не значит, что банк будет учредителем криптобиржи или криптообменника. Он будет одним из участников этой системы и будет обеспечивать финансовую часть", - пояснили специалисты.

Проект уже на завершающей стадии, первый в Беларуси криптообменник готовы будут анонсировать в ближайшее время.

В Банке БелВЭБ, который тоже в списке участников эксперимента по выпуску токенов, считают, что решение об организации ICO можно только приветствовать. "Токенизация сегодня является одним из перспективных направлений развития цифровой экономики. Это, безусловно, интересный инструмент для организации цифрового бизнеса, привлечения инвестиций, структурирования сделок", - отметили в банке.

Кроме того, это удобная технологическая форма для краудинвестинга, венчурного финансирования, работы со смарт-контрактами. Участие в таких сделках банков обеспечит компаниям, организующим ICO, доступ к серьезным финансовым ресурсам, повысит доверие клиентов, а самим банкам позволит диверсифицировать свои продуктовые линейки и модифицировать кредитные портфели.

В прошлом году банк запустил инвестиционную онлайн-платформу Finstore. ICO на площадке начали 10 белорусских компаний из разных сфер. Эти фирмы предлагают для приобретения свои цифровые обязательства. По сути, речь идет о размещении средств под обязательство выплаты фиксированного годового дохода. Инвестируют же в них белорусские граждане. Сегодня количество зарегистрированных пользователей составляет примерно 1,5 тыс., а общая сумма инвестированных ими средств превысила $5 млн.

В планах оператора платформы открыть возможность инвестиций для иностранных граждан и юридических лиц, а также создать функционал для работы вторичного рынка выпущенных токенов ICO.

Проект изначально был ориентирован на работу со всеми банковскими учреждениями. Партнерами платформы уже являются два банка. Но финансовые операции могут совершаться через любой белорусский банк. "Мы уверены, что список банков-партнеров будет расти, так как для подготовки аналогичных инструментов любому из банков потребовалось бы с нуля создавать собственное программное обеспечение, собирать команду оператора, заниматься продвижением технологии и т.д.", - считают в банке.

При этом, согласно действующему законодательству, платформа пока может сотрудничать с банками только как с платежными агентами. У банковских организаций нет возможности проводить свои ICO (выпускать собственные токены) или приобретать токены других компаний. "Это, конечно, замедляет развитие. Потому предлагаемый эксперимент по участию банков в ICO нацелен не столько на создание новых платформ, сколько на выход банков на рынок ICO в качестве заказчиков или покупателей токенов", - отметили в Банке БелВЭБ.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки Нацбанк
Новости рубрики Экономика
Фото госкорпорации "Росатом" На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор
Владимир Кухарев Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Юрий Назаров во время посещения предприятия Более 80% выпущенного в этом году БМЗ металла отгружено на экспорт
Дмитрий Мезенцев. Фото из архива Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 17 июня подорожали, евро подешевел
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Гродненской области Лукашенко посетил Гродно: о чем Президент говорил с активом области и зачем поехал на "Гродно Азот"
В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19
Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему
BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 17-19 июня
Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года - Мезенцев
"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля
Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 июня прямые телефонные линии
ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов
Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время
Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут
"Минск Мир": и вновь новоселья! В столичном комплексе покупатели получают ключи от квартир в новом доме!
Украина открывает пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией
Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"
В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования
Доллар стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют - "Альпари Евразия"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.