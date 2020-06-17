ICO для банков: чего ждать от эксперимента по выпуску токенов

В Беларуси подготовлен проект указа о проведении трехлетнего эксперимента по выпуску банками токенов. По итогам планируется оценить условия и возможности привлечения банками средств через ICO, вероятные риски, влияние операций с токенами на финансовую стабильность и эффективность мер денежно-кредитной политики.

Предполагается, что к эксперименту по созданию и размещению токенов смогут присоединиться 12 банков. Как поясняют в Национальном банке, список составлялся с учетом заинтересованности банков участвовать. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк "Решение", РРБ-Банк, Белорусский народный банк.

В проекте указа говорится, что при выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов - только белорусские рубли. В Нацбанке отмечают: такие подходы к привлечению денежных средств связаны с политикой дедолларизации. Они нацелены на сокращение использования иностранной валюты между резидентами, а также на повышение доверия населения и организаций к национальной валюте.

При этом получение банками криптовалют не допускается. "Ограничения на привлечение банками криптовалют обусловлены необходимостью построить на начальном этапе систему идентификации и ограничения рисков, сопутствующих операциям с таким новым видом активов, а также необходимостью выработать критерии измерения таких рисков и механизмов реагирования на них", - прокомментировали в Нацбанке.

Как уточнили в Нацбанке, эксперимент не затрагивает традиционные банковские операции. Банкам планируется разрешить пассивные операции с токенами в виде выпуска токенов, удостоверяющих права, аналогичные правам заемщика по договору займа. Активные операции будут разрешены в виде приобретения токенов третьих лиц (в том числе токенов иных банков), удостоверяющих аналогичные права, а также токенов оператора криптоплатформы, необходимых для взаимодействия с ним при операциях с токенами.

"Привлечение банками средств с помощью выпуска токенов не будет являться банковской операцией по привлечению средств во вклады (депозиты), так же как и покупка банком токенов третьих лиц не будет являться банковской операцией по предоставлению денежных средств в рамках кредитного договора", - уточнили в Нацбанке.

В Беларусбанке обратили внимание на то, что эксперимент по выпуску токенов позволит банковскому сообществу привлекать не только внутренние ресурсы, но и внешние, из-за границы. К тому же будут снижены издержки, а это одна из основных составляющих банковского бизнеса.

Что касается возможных рисков при реализации проекта, то в Беларусбанке отмечают: "Ко всем операциям банк подходит всегда взвешенно и рассчитывает, чтобы были сбалансированы риски и доходы от операций. Если риски будут в несколько раз выше, чем доходная часть, то на это банки не пойдут. Но для этого и проводят эксперимент, чтобы все оценить".

В планах банка еще один цифровой проект, который станет интересным кейсом для рынка. "Беларусбанк тесно занимается проектами криптообменника и криптобиржи. Но это не значит, что банк будет учредителем криптобиржи или криптообменника. Он будет одним из участников этой системы и будет обеспечивать финансовую часть", - пояснили специалисты.

Проект уже на завершающей стадии, первый в Беларуси криптообменник готовы будут анонсировать в ближайшее время.

В Банке БелВЭБ, который тоже в списке участников эксперимента по выпуску токенов, считают, что решение об организации ICO можно только приветствовать. "Токенизация сегодня является одним из перспективных направлений развития цифровой экономики. Это, безусловно, интересный инструмент для организации цифрового бизнеса, привлечения инвестиций, структурирования сделок", - отметили в банке.

Кроме того, это удобная технологическая форма для краудинвестинга, венчурного финансирования, работы со смарт-контрактами. Участие в таких сделках банков обеспечит компаниям, организующим ICO, доступ к серьезным финансовым ресурсам, повысит доверие клиентов, а самим банкам позволит диверсифицировать свои продуктовые линейки и модифицировать кредитные портфели.

В прошлом году банк запустил инвестиционную онлайн-платформу Finstore. ICO на площадке начали 10 белорусских компаний из разных сфер. Эти фирмы предлагают для приобретения свои цифровые обязательства. По сути, речь идет о размещении средств под обязательство выплаты фиксированного годового дохода. Инвестируют же в них белорусские граждане. Сегодня количество зарегистрированных пользователей составляет примерно 1,5 тыс., а общая сумма инвестированных ими средств превысила $5 млн.

В планах оператора платформы открыть возможность инвестиций для иностранных граждан и юридических лиц, а также создать функционал для работы вторичного рынка выпущенных токенов ICO.

Проект изначально был ориентирован на работу со всеми банковскими учреждениями. Партнерами платформы уже являются два банка. Но финансовые операции могут совершаться через любой белорусский банк. "Мы уверены, что список банков-партнеров будет расти, так как для подготовки аналогичных инструментов любому из банков потребовалось бы с нуля создавать собственное программное обеспечение, собирать команду оператора, заниматься продвижением технологии и т.д.", - считают в банке.

При этом, согласно действующему законодательству, платформа пока может сотрудничать с банками только как с платежными агентами. У банковских организаций нет возможности проводить свои ICO (выпускать собственные токены) или приобретать токены других компаний. "Это, конечно, замедляет развитие. Потому предлагаемый эксперимент по участию банков в ICO нацелен не столько на создание новых платформ, сколько на выход банков на рынок ICO в качестве заказчиков или покупателей токенов", - отметили в Банке БелВЭБ.

БЕЛТА.-0-