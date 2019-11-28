Идеей высокоскоростной ж/д трассы Санкт-Петербург - Минск заинтересовались в Европе и КНР - Рапота

28 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Идеей создания высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Минск с дальнейшим выходом на Варшаву, Берлин и Гамбург, а также отдельного участка Москва - Минск заинтересовались в Европе и Китае. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"К нам уже обратились некоторые иностранные компании - и европейские, и китайские, которые заинтересованы в участии в таком проекте", - сказал Григорий Рапота.

Он убежден, что рано или поздно подобный проект будет реализован. "Такой или, может быть, немного другой по маршруту, - отметил госсекретарь. - Потому что весь мир сейчас, особенно наша часть - Европа, Евразия - нуждается в высокоскоростных путях сообщения. Уже как бы все беременны этой идеей, и рано или поздно она должна родиться в виде реализованных проектов. Здесь мы абсолютно в тренде общих тенденций".

По словам Григория Рапоты, стоило лишь провозгласить идею строительства такой магистрали, как к ней проявился очень большой интерес со стороны финансовых институтов, специалистов-железнодорожников. "И даже со стороны гуманитариев, потому что это не просто железнодорожный проект - это социальный экономический проект, - подчеркнул он. - Посмотрите на карту: российские промышленные центры начинаются от Москвы и располагаются дальше на восток, самые мощные находятся в Поволжье и на Урале. А от Москвы до Смоленска, Пскова или Брянска - сплошные леса и болота. Мы друг от друга даже географически отделены. Друг к другу в гости или по делам съездить - целая проблема, а самолет такое количество желающих не всегда перевезет".

Госсекретарь констатировал, что железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью технологически отстало. "Возьмите железнодорожный путь между Санкт-Петербургом и Минском: одноколейка с разъездами, такое только в фильмах про Гражданскую войну показывают", - указал он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-