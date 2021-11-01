Идея Банк присоединился к МТБанку

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Идея Банк" присоединилось к МТБанку, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.
Правление Национального банка приняло постановление от 26 октября №309 о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав закрытого акционерного общества "Минский транзитный банк" (ЗАО "МТБанк") в связи с присоединением к нему ЗАО "Идея Банк".
"Также в соответствии с данным постановлением в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о прекращении деятельности ЗАО "Идея Банк". "МТБанк является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО "Идея Банк", - отметили в Нацбанке.
Документом зарегистрированы изменения в устав МТБанка, связанные с изменением его полного наименования. Теперь его новое полное наименование - закрытое акционерное общество "МТБанк".
Постановление №309 вступает в силу с 1 ноября 2021 года.-0-