IFC планирует инвестировать в экономику Беларуси $50-60 млн до конца года

7 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (IFC) планирует инвестировать в белорусскую экономику $50-60 млн до конца года. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщила глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина, сообщает БЕЛТА.

IFC рассматривает несколько инвестиционных проектов, которые находятся на довольно продвинутой стадии. "Как минимум мы хотим проинвестировать порядка $50-60 млн до конца года", - проиформировала Ольга Щербина.

Глава представительства отметила, что фонд заинтересован в том, чтобы наращивать инвестиционную активность, рассматриваются проекты в реальном секторе экономики. "Интересуют проекты в производстве, сельское хозяйство, деревообработка, продовольственный ритейл", - сказала Ольга Щербина. - Мы любим инвестировать в Беларусь, у нас очень хороший опыт инвестиций. Все проекты, которые мы реализовывали в стране, были успешны. Беларусь – одна из немногих стран, которая у нас является дефолт-фри, то есть ни один проект у нас не ушел в дефолт".

Ольга Щербина рассказала также о том, как идет совместная с МАРТ подготовка программы развития конкуренции в Беларуси и дорожных карт по развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики. "Для того, чтобы документ не был голословным, формальным, мы прикладываем очень много усилий для подготовки аналитической информации, - отметила она. - Следующий блок, который нам кажется очень важным, чтобы программа была практическая, реализуемая, – выход на секторальные дорожные карты". Речь идет об анализе ситуации с конкуренцией в каждом отдельно взятом секторе, после которого можно выйти на конкретные рекомендации. В настоящее время проводится серия консультаций. Ожидается, что работа над программой будет завершена к середине осени этого года.-0-