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03 октября 2019, 07:00

II Форум регионов Беларуси и Украины проходит в Житомире

Новости темы "II Форум регионов Беларуси и Украины"
Лукашенко 4 октября посетит Житомир для участия в II Форуме регионов Беларуси и Украины
Белорусские предприятия привезли на Форум регионов в Житомир десятки образцов крупногабаритной техники

3 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. II Форум регионов Беларуси и Украины проходит 3-4 октября в украинском Житомире. Мероприятие проводится в различных форматах. Как ожидается, участие в нем примут представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти, а также главы государств, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко 4 октября посетит Житомир для участия в II Форуме регионов Беларуси и УкраиныЛукашенко 4 октября посетит Житомир для участия в II Форуме регионов Беларуси и Украины
Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

С самого утра в центре Житомира работает выставка крупногабаритной техники, где представлена продукция белорусских и украинских предприятий - всего 75 экспонатов, включая новинки. Белорусская сторона представлена 15 производителями, украинская - десятью. По соседству организована ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Беларуси и Украины.

В программе форума 3 октября очередное заседание двустороннего консультативного совета делового сотрудничества, переговоры между представителями украинских и белорусских компаний, заседание совместной комиссии по координации вопросов охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных территорий, экофорум.

Специалисты также обсудят проблемные вопросы взаимного товарооборота в части использования ветеринарно-санитарных мероприятий, состоятся официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с главой Житомирской областной государственной администрации, круглый стол "Развитие речного судоходства на реках Днепр и Припять", форум и выставка высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов. На последнем мероприятии только БГУ представит около 20 разработок, включая макет университетского наноспутника.

Вечером в Житомире состоится концерт дружбы с участием артистов и творческих коллективов Беларуси и Украины.

На следующий день 4 октября запланировано пленарное заседание с участием представителей правительств двух стран, руководителей регионов. В этот день на форуме ждут и президентов Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Президент Беларуси 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ заявил, что проект Форума регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и для него лично. Он напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею, и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум. "Результаты не заставили себя ждать. Такие встречи помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике", - отметил глава государства.

По его словам, именно торгово-экономические отношения - ключевая составляющая белорусско-украинского партнерства, и достижения здесь значительные. В 2018 году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд. "Работают совместные предприятия, есть немало общих инфраструктурных проектов. Нас объединяют тесные кооперационные связи. И надо сказать, что этот процесс постоянно усиливается, нарастает", - констатировал Александр Лукашенко.

Тогда же он отметил, что предстоящая встреча с Владимиром Зеленским даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдемЛукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга.

Касаясь тем, которые будут обсуждаться в Житомире, Александр Лукашенко тогда отметил, что в любых межгосударственных отношениях есть своя повестка дня. "В этой повестке наших переговоров будет экономика, совместные проекты. Например (это не главное), ракетостроение - для нас это важная тема. Мы сами уже начали строить новую ракету, но у нас не хватает компетенций, опытных людей. Они есть у вас. Нам же не надо межконтинентальную ракету строить. Почему не обсудить этот проект и не дать специалистам поручение на проработку, - сказал Президент. - Очень важен для вас и для нас вопрос углеводородов".

Ожидается, что по итогам форума будет подписан ряд документов по развитию межрегионального взаимодействия в различных сферах, а также договоренности на уровне предприятий. Мероприятию предшествовала большая работа на уровне регионов, предприятий и организаций, и некоторые будущие итоги известны уже сейчас.

Так, сообщалось, что Витебский облисполком планирует подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с администрациями Одесской, Винницкой и Черкасской областей; предприятия Гомельской области рассчитывают подписать контракты на сумму более $40 млн; соглашение о сотрудничестве подпишут Гродненская и Волынская области; Брестская область подпишет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Волынской и Закарпатской областями; Пинск и Тернополь планируют подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве.-0-

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