II Форум регионов в Житомире будет урожайным на контракты между бизнесом - глава ТПП Украины

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. II Форум регионов Беларуси и Украины будет урожайным на контракты между бизнесом. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков сегодня в Житомире на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году был дан старт новому формату межрегионального сотрудничества. Тогда в Гомеле собрались почти 800 участников с двух сторон. Были скептики - надо не надо. Но меня впечатлили некоторые цифры. Если в рамках первого форума было подписано деловых контрактов на сумму около $100 млн, то сегодняшний день у нас еще более урожайный. У нас в пять раз больше будет подписано контрактов между предпринимателями Украины и Беларуси", - заявил Геннадий Чижиков.

"Прежде всего мы должны помнить, что между нашими странами всегда братские отношения. Мы друг друга понимаем, сотрудничаем, намерены и дальше это делать. Руководители двух стран дают важный знак предпринимателям", - подчеркнул он.

Геннадий Чижиков отметил, что на II Форуме регионов представлены все регионы Беларуси и 22 региона Украины. "Это очень серьезная заявка на то, что активно развивается межрегиональное сотрудничество", - сказал президент ТПП Украины.

Он поблагодарил белорусскую сторону за приглашения на различные бизнес-мероприятия и экономические форумы, которые проводятся в Беларуси, и это дает результаты, идет устойчивый рост товарооборота. Геннадий Чижиков считает, что есть все условия для достижения в скором времени объема двустороннего товарооборота в $8 млрд.

"Сейчас наши экономические отношения наполняются новой энергией и начинаниями. Много было сделано хорошего, но есть определенные вопросы, которые мы должны обсуждать. Прежде всего украинский бизнес беспокоит вопрос транзита. Думаю, что такой же вопрос и у белорусской стороны. Нам нужно определиться с нашим общим достоянием - Днепром и Припятью, начать активное судоходство по эти рекам в интересах бизнеса и народов двух стран. Украинские предприниматели заинтересованы, как и белорусские, заходить в розничные сети. Давайте оказывать содействие и с одной, и с другой стороны. И многое другое", - сказал Геннадий Чижиков.-0-