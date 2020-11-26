Именные чеки "Имущество" будут находиться в обращении до 31 декабря 2022 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" в Беларуси установлен по 31 декабря 2022 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №677 от 26 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Государственному комитету по имуществу поручено в течение месяца довести до всеобщего сведения информацию о сроке обращения именных чеков, а также о порядке их использования. Это будет сделано путем опубликования в периодических печатных изданиях, распространения через другие средства массовой информации, в том числе через официальный сайт Госкомимущества.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Совмина №134 от 28 февраля 2019 года "Об обращении именных приватизационных чеков "Имущество" признано утратившим силу.-0-