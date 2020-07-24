Именные самосвалы БЕЛАЗ приступили к работе в России

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ совместно со своим генеральным дистрибьютором в России АО "Торговый дом "БЕЛАЗ" продолжает проект по присвоению имен выдающихся людей и памятных дат карьерным самосвалам, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2020 году на горнодобывающих российских предприятиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

На месторождении ПАО "Сусуманзолото" в Якутии приступил к работе именной карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В. "Этой новой 55-тонной машине присвоено имя выдающегося советского геолога-исследователя Юрия Билибина, руководившего экспедицией Института цветных металлов в Якутии, давшего точный и детальный прогноз золотоносности бассейна местных рек", - рассказали в пресс-службе.

В АО "Русал Ачинск" (Красноярский край) также состоялся торжественный запуск карьерного самосвала БЕЛАЗ-7555В. В честь полувекового юбилея Ачинского глиноземного комбината 55-тонник получил название "50 лет АГК. Время новых свершений". "Именной БЕЛАЗ - далеко не первый карьерный самосвал такой грузоподъемности на этом комбинате. В марте текущего года по программе АГК по обновлению парка горнотранспортной техники на предприятие поступила партия из шести машин. В течение года "Русал" планирует приобрести еще несколько партий таких карьерников, так как технические характеристики белорусских самосвалов полностью удовлетворяют всем требованиям компании", - пояснили на заводе.

Как отметили в пресс-службе, проект по присвоению имен выдающихся людей карьерной технике БЕЛАЗ позволяет отметить заслуги тех, кто внес значительный вклад в развитие горного дела.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-