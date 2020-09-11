Импортируемые непродовольственные товары в августе подорожали, овощи и фрукты подешевели - МАРТ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство импортируемых непродовольственных товаров в августе подорожало, овощи и фрукты в основном подешевели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В августе по отношению к предыдущему месяцу потребительские цены увеличились на 0,2%, к декабрю 2019 года - на 3,8%, годовая инфляция составила 5,6%. "Удорожание большинства импортируемых непродовольственных товаров по отношению к июлю продолжается: цены на бытовые электротовары и легковые автомобили увеличились на 1,3%, на парфюмерно-косметические товары - на 1,1%. Обувь и одежда подорожали на 2,2% и 0,8% соответственно", - рассказали в МАРТ.

За исключением огурцов (подорожали на 1,1%) и цитрусовых (стали дороже на 4,3%) в августе отмечается сезонное снижение цен на большинство овощей и фруктов, в том числе впервые с апреля подешевела морковь (на 26,6% по отношению к предыдущему месяцу), впервые с июня - свекла (на 16,7%), а также в первый раз за последние 12 месяцев - яблоки (на 21,7%). Несмотря на удешевление по отношению к предыдущему месяцу товаров сегмента плодовоовощной продукции (в целом на 10,2%) уровень цен на них сохраняется выше аналогичного периода 2019 года.

В группе продовольственных товаров отмечается восстановление цен на отдельные товары после их снижения в предыдущие месяцы (на мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты). Незначительно подорожали молоко и молочные продукты, масло, яйца, мука и хлеб. Цены на сыры и крупы снизились на 0,4% и 0,5% соответственно. Продолжают дешеветь макаронные изделия.

В августе по отношению к июлю отмечается увеличение цен на медикаменты (на 0,4%) и водку (на 0,2%), а также плановое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (на 0,3%).

По словам аналитиков МАРТ, ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,4 процентного пункта во многом обусловлено удорожанием непродовольственных товаров (прежде всего за счет ослабления белорусского рубля) и незначительным по сравнению с предыдущим годом снижением цен на плодовоовощную продукцию. Так, за предыдущие 12 месяцев подорожало большинство импортируемых непродовольственных товаров: электротовары, телевизоры, синтетические моющие средства. Увеличились цены также на обувь и одежду. Прирост потребительских цен на плодовоовощную продукцию в июне-августе сохраняется на уровне 20% в годовом выражении прежде всего из-за неблагоприятных эпидемиологических и погодных условий.

В годовом выражении продолжают дешеветь мясо и мясопродукты (по оценке, на 1%) и соль (на 5,7%). Замедлился рост цен на многие социально значимые товары: рыбу и рыбопродукты (с 3,3% в апреле до 1,3% в августе), молоко и молочные продукты (с 4,5% в июле до 3,9% в августе), куриные яйца (с 9,4% до 4,7%), пшеничную муку (с 0,7% до 0,4%), макаронные изделия (с 2,8% до 2,5%) и другие.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на уровне 6,4%, что почти равно историческому минимуму (в июле этого года было 6,3%).-0-