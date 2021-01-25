Имущество более чем на Br4 млн продали в 2020 году на электронной площадке БУТБ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 объектов неиспользуемого или нерационально используемого имущества на общую сумму Br4,2 млн вовлечено в хозяйственный оборот в 2020 году по результатам электронных торгов на площадке "БУТБ-Имущество", оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На долю недвижимости пришлось почти 80% всего реализованного имущества. При этом наиболее активно продавались объекты в Брестской и Гомельской областях. На территории этих двух регионов располагалось более половины реализованных в 2020 году лотов. Самым дорогим объектом стало построенное в начале ХХ века административное здание в Пинске. Победителю электронных торгов данный объект историко-культурного наследия достался за Br533 тыс.", - рассказал Роман Янив.

Наибольшее повышение начальной цены имущества зафиксировано на торгах по продаже нежилого здания в Петрикове. В результате конкуренции между участниками стоимость предмета торгов увеличилась в 597 раз до Br16 тыс.

"Статус самого необычного объекта имущества, нашедшего инвестора благодаря электронным торгам, получил дворец Горваттов в Наровле. Цена продажи одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья составила Br53,4 тыс.", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-