Индекс экономических настроений организаций реального сектора возрос и превысил среднее значение с 2005 года

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе вырос индекс экономических настроений организаций реального сектора, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.

Характерное для начала года сезонное замедление экономической активности не помешало дальнейшему росту сводного индекса экономических настроений, рассчитываемого Нацбанком по результатам опросов организаций реального сектора экономики. В январе 2022 года индекс увеличился до 3,9%, превысив свое среднее значение с 2005 года.

Возвращение индекса в положительную зону обеспечено за счет постепенного восстановления спроса на внутреннем и внешнем рынке, снижения запасов и оптимистичных ожиданий предприятий.

Значительный вклад в положительную динамику индекса внесли предприятия промышленности, по другим видам деятельности также продолжается тренд на постепенное восстановление деловой активности.-0-

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