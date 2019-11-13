Индекс развития конкуренции в Беларуси озвучат в декабре-январе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс регулирования рынков товаров и услуг в Беларуси, который отражает уровень развития конкуренции, озвучат в декабре-январе, сообщила сегодня журналистам глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина на международной конференции "Развитие конкуренции на отраслевых рынках", передает корреспондент БЕЛТА.

"Индекс рассчитывается по методологии Организации экономического сотрудничества и развития. В настоящее время все данные собраны, материалы находятся в ОЭСР, индекс будет озвучен в конце декабря - начале января", - сказала Ольга Щербина.

С одной стороны, в Беларуси есть сферы, которые, по мнению Международной финансовой корпорации, будут оценены высоко. Например, в стране созданы условия для стартапов, развития IT-сектора. Конкурентная среда сложилась в сфере розничной торговли и недвижимости. С другой стороны, есть сектора, которые признаются монополистичными и могут тянуть индекс вниз.

Что касается программы развития конкуренции, которая готовится при участии Международной финансовой корпорации, то она находится в высокой степени готовности. Программа будет двухступенчатой. В первом блоке обозначат общие принципы, подходы и ожидания от программы. Второй блок - отраслевой, в нем будут конкретные дорожные карты по развитию конкуренции в отраслях. "Подготовка программы развития конкуренции является неотъемлемой частью программы структурных реформ, которая готовится при поддержке Группы Всемирного банка", - добавила Ольга Щербина.-0-