Индекс социальной ответственности бизнеса внедрят в Беларуси в 2019 году

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси инициируется внедрение индекса социальной ответственности компаний. Об этом сообщил сегодня руководитель офиса сети Глобального договора ООН в Беларуси, директор местного социального фонда "Добра" Александр Скрабовский на первых масштабных публичных слушаниях социально ответственных компаний в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Фонд выступает инициатором внедрения этого индекса - цифрового показателя, который позволит компаниям выстраивать более эффективную коммуникацию с потребителями, донося до них свою приверженность социальным и экологическим ценностям.

"Индекс добавит соревновательный момент в процесс вовлечения бизнеса в социальную ответственность и достижение Целей устойчивого развития в Беларуси. Он не претендует на исчерпывающую оценку, а позволит неподготовленному человеку соотнести усилия и заявления компаний в отношении их участия в жизни общества. Кроме того, создание индекса позволит в итоге получить национальный индикатор развития социальной ответственности бизнеса", - пояснил Александр Скрабовский.

Оцениваться компании будут на основе информации из открытых источников по четырем группам критериев: трудовые отношения и права человека, добросовестные деловые практики, потребители и участие в жизни сообществ, окружающая среда.

До конца года планируется обсудить все детали внедрения индекса с участием экспертов и представителей бизнес-сообщества. А с января 2019 года начнется непосредственно оценка компаний с уведомлением менеджеров для уточнения данных. Полученный индекс будет общедоступным, а все показатели будут актуализироваться не реже, чем раз в год. При выявлении несоответствий в итогах оценки индекс будет приостанавливаться до корректировки.

Публичные слушания организует местный социальный фонд "Добра" в партнерстве с Программой развития ООН и ОАО "АСБ Беларусбанк".

Год назад представители белорусского бизнеса подписали соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний. И сегодня они собрались вместе с представителями руководства госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеров белорусского бизнеса, чтобы рассказать о своих достижениях, поделиться опытом, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на мероприятии участники имеют возможность разработать новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов.

"Социальные проекты могут быть более эффективными, если бизнес более вовлечен в них. Но нам важно сейчас услышать, как сами предприниматели видят свое участие. Ведь это выгодно всем. Для компаний - потому что способствует повышению имиджа, людям - потому что это расширяет источники финансирования социальных проектов. Не только государство должно отвечать за экологию, поддерживать нуждающихся и т.д., - сказала национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси Марианна Щеткина. - Пока что понятие "импакт-инвестинг" (поддержка целей социального бизнеса) только начинает приживаться в Беларуси. Нам нужно обобщать опыт, готовить специалистов, показывать успешные социально ответственные компании. Одна из главных целей Повестки-2030 - повышение качества и уровня жизни людей. А бизнес - это тоже люди. Такие понятия, как здоровье, образование, благосостояние, возможность работы, важны для каждого, а значит, и для бизнеса". Марианна Щеткина подчеркнула, что в продвижении социальных бизнес-проектов, как и в работе по достижению Целей устойчивого развития, самое главное - партнерство.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий также отметила достижения Беларуси в части сотрудничества государства и частного сектора в этом вопросе. "Задача форума - сосредоточиться на роли частного бизнеса, который играет большую роль в достижении ЦУР. Увидеть компании, которые могут поддерживать проекты в области здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, развития новых технологий", - пояснила она.

Местный социальный фонд "Добра" является офисом сети Глобального договора ООН в Беларуси - крупнейшей в мире инициативы, которая развивает корпоративную устойчивость. То есть способствует тому, чтобы бизнес принимал в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты деятельности компании, тем самым содействовал достижению Целей устойчивого развития.-0-